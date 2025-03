L’AQUILA: RISSA IN CENTRO, 18ENNE MANDA IN OSPEDALE DUE MINORENNI

L’AQUILA – Due 15enni in ospedale con traumi e contusioni, l’aggressore 18enne che si dà alla fuga.

È il bilancio dell’ennesima rissa, quella che si è consumata lo scorso sabato sera, nel centro storico dell’Aquila.

A scatenarla, secondo quanto riporta Il Centro, una folle gelosia per una ragazza: protagonisti tre ragazzi, due aquilani minorenni e un 18enne di origini romene.

Ad avere la peggio i due 15enni, finiti in ospedale. Sui fatti indaga la Volante.

Tutto è avvenuto in pochi minuti. I due adolescenti erano usciti per trascorrere il sabato sera in centro con gli amici. Poco prima dell’una, mentre si apprestavano a tornare a casa, in piazza Santa Maria Paganica, hanno incrociato per caso l’ex fidanzato infuriato per essere stato lasciato da poche settimane.

I due rivali hanno cominciato a insultarsi e dalle parole si è passati subito ai fatti. Il maggiorenne romeno ha spintonato l’altro che avrebbe provato a difendersi. L’amico è intervenuto ma entrambi sono stati raggiunti entrambi da calci e pugni.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati altri giovani che hanno assistito alla scena.

Il 18enne è quindi fuggito tra i vicoli del centro cittadino: una volta individuato, rischia una denuncia per rissa e lesioni personali.