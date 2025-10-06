L’AQUILA: RISSA IN CENTRO STORICO NEL FINE SETTIMANA. FILMATI AL VAGLIO DELLA POLIZIA

L’AQUILA – Rissa a piazza Santa Maria Paganica, per motivi futil,i tra giovani che si trovavano in un vicolo adiacente alla piazza aquilana. Alcuni ragazzi nordafricani avrebbero aggredito un albanese che ha riportato ferite lievi. Gli agenti della Polizia hanno riportato la calma in pochi minuti, identificando diversi testimoni e avviando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nella zona, non nuova a simili episodi, sono ora al vaglio della Questura che sta lavorando per individuare i responsabili.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Enrico Verini, che attraverso un post sui social ha annunciato l’intenzione di riportare la questione all’attenzione del Consiglio comunale insieme al collega Gianni Padovani. «Questa settimana» ha scritto, «riprenderemo l’argomento che a noi, e lo sapete, sta a cuore moltissimo. C’è una nostra mozione approvata in consiglio che prevede l’adesione del Comune al programma “Strade Sicure”, a cui però non è stato dato seguito. Il progetto prevede stanziamenti aggiuntivi e la presenza di militari destinati al presidio di specifiche aree cittadine con compiti di controllo del territorio. Ma la volontà del consiglio comunale non può essere ignorata da chi deve attuarla. Pretenderemo che si faccia».