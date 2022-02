L’AQUILA – Rissa nel centro storico dell’Aquila.

Secondo quanto riferito dai carabinieri del capoluogo, che sono intervenuti questa sera nei pressi dei portici di San Bernardino, un giovane di origine straniera è rimasto ferito a seguito di un’aggressione.

Al momento il ragazzo, che dovrebbe avere ricevuto diversi pugni, si trova in osservazione in ospedale e non è grave. I militari stanno svolgendo accertamenti.