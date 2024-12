L’AQUILA: RISSA PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA, DIVIETO DI ACCESSO A LOCALI PER DUE MINORENNI

L’AQUILA – “Divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nonché divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi”.

È il provvedimento disposto dal questore dell’Aquila Enrico De Simone nei confronti di due partecipanti alla rissa di sabato 30 novembre scorso in Piazza Santa Maria Paganica, nel centro storico del capoluogo, un episodio che ha particolarmente allarmato i cittadini.

I due ragazzi, minorenni, riconosciuti a seguito di una certosina attività di indagine svolta dagli investigatori che stanno lavorando sulla vicenda, hanno partecipato attivamente al violento scontro fisico, protrattosi per una decina di minuti circa, tra gruppi rivali di giovani frequentatori dei luoghi della movida aquilana.

Per loro è scattato il divieto di frequentare alcuni locali dell’area in cui è avvenuto lo scontro, per un periodo di 18 mesi.

Le attività di identificazione procedono spedite, si legge in una nota della Questura, “e presto altri nomi si aggiungeranno all’elenco di coloro che, con il loro comportamento, hanno turbato il sereno svolgimento di una tranquilla serata di divertimento”.