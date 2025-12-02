L’AQUILA: RISSA TRA EGIZIANI AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO, 22ENNE AL PRONTO SOCCORSO

2 Dicembre 2025 20:14

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Ennesima rissa questa sera al terminal di Collemaggio all’Aquila, dove a scontrarsi sono stati alcuni giovani egiziani.





Un ragazzo di 22 anni è finito al pronto soccorso con vari traumi.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale “San Salvatore”, le forze dell’ordine inetrvenute per sedare la rissa e ricostruire i fatti.

