L’AQUILA: RISSA TRA EGIZIANI AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO, 22ENNE AL PRONTO SOCCORSO

L’AQUILA – Ennesima rissa questa sera al terminal di Collemaggio all’Aquila, dove a scontrarsi sono stati alcuni giovani egiziani.
Un ragazzo di 22 anni è finito al pronto soccorso con vari traumi.
Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale “San Salvatore”, le forze dell’ordine inetrvenute per sedare la rissa e ricostruire i fatti.
