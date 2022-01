L’AQUILA, RISSA TRA MINORENNI IN COMUNITA’: CINQUE GIOVANI FERITI

L’AQUILA – Una discussione per futili motivi durante una cena degenera in lancio di oggetti e sedie con il bilancio di 5 ragazzi feriti.

È quanto accaduto all’Aquila la scorsa domenica quando gli equipaggi delle Volanti, sono intervenuti presso la struttura di comunità “Il volo delle aquile”, per una segnalazione di rissa che ha visto coinvolti sette minorenni, di diverse nazionalità extracomunitarie.

Trasportati al pronto soccorso del San Salvatore dal personale del 118, i minorenni hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Durante l’intervento i poliziotti hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza interna che hanno confermato il coinvolgimento dei sette minorenni nella rissa.

Il personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà ragazzi coinvolti nella rissa, informando immediatamente la Procura della Repubblica per i Minorenni dell’Aquila per il vaglio delle responsabilità penali in capo ai partecipanti.