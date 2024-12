L’AQUILA: RISTORANTE PEDRO TRASLOCA NEL PARCO MURATA GIGOTTI, LOCATION CON CAMERE E PISCINA

L’AQUILA – Lo storico e prestigioso ristorante Pedro si è trasferito dalla sede in via Colle dei Grilli di Coppito, nella nuova ed ancora più accogliente location immersa nella pace e nel verde del parco di Murata Gigotti, sempre nella frazione ad ovest dell’Aquila. Il nuovo locale si chiama “La Murata da Pedro”.

Il “cambio” è avvenuto nei giorni scorsi dopo che è stato terminato il complesso intervento messo in atto dal noto e stimato ristoratore Bedri Mahmutaj, 54 anni, per tutti Pedro, originario dell’Albania e da oltre trent’anni a L’Aquila: l’imprenditore aveva effettuato nei giorni scorsi l’acquisto della struttura che ospitava la Pro Loco della frazione del comune dell’Aquila ma che era abbandonata.

Il nuovo locale è immerso nel verde del parco di oltre otto ettari che è stato oggetto di un progetto di riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale: al locale di circa 320 metri quadrati, si aggiunge uno spazio esterno di 2.500 metri, dove sono previste anche la realizzazione di camere nel secondo piano, e di una piscina.

“Abbiamo vinto la nostra grande sfida e lo abbiamo fatto dopo tanti sacrifici fatti da tutta la mia famiglia – spiega Mahmutaj -. Siamo felici ma anche consapevoli che oggi comincia per noi un’altra bella avventura, un’altra fase della nostra vita, in cui servirà la stessa concentrazione, serietà e disponibilità per servire e soddisfare i nostri clienti. L’unica certezza è che rispetto a quello che offriamo da 18 anni a questa parte – spiega ancora Mahmutaj -, non cambierà nulla, i piatti di pesce resteranno la nostra specialità, e daremo continuità ad una formula e ad una filosofia di ristorazione che già riscuote molto apprezzamento e successo”.

Però, aggiunge soddisfatto l’imprenditore, ormai aquilano di adozione: “Abbiamo un locale più grande, nella natura di Murata Gigotti, uno dei miei luoghi del cuore, come lo è del resto per tanti aquilani. La nuova attività anzi rappresenta un valore aggiunto per lo stesso parco urbano”.

Ad affiancare Mahmutaj anche nella nuova avventura, la moglie Brunilda Shkembi, le figlie Sabrina e Daniela, il genero Andi Ciacia, e l’ormai affiatato e fidato staff di oltre dieci dipendenti.

“Per noi questo cambio di location rappresenta una ulteriore spinta di una attività che ci ha dato grandi soddisfazioni, grazie a tanti affezionati clienti dell’Aquila e del suo comprensorio, a cui si aggiungono presenze sempre più significative dal Lazio, in particolare dalla provincia di Rieti, e dalla Marsica”, conclude Bedri Mahmutaj.