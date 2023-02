L’AQUILA: RITI DELLE CENERI ALLE ANIME SANTE CON MESSA E OFFERTA PER I PASTI A PERSONE BISOGNOSE

L’AQUILA -In apertura del tempo liturgico della Quaresima sarà celebrata, Mercoledì 22 febbraio p.v. nella Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo, la Messa del Mercoledì delle Ceneri nella mattinata alle ore 11,00 e in serata alle ore 18,00.

In questo anno 2023, con il ritorno alle modalità di partecipazione liturgica pre-pandemia, il rito di imposizione delle ceneri avverrà secondo l’antica consuetudine per la quale, al termine dell’omelia e dopo la benedizione delle ceneri, i fedeli si metteranno in fila davanti all’altare affinché il sacerdote cosparga il loro capo pronunciando su ognuno la formula dell’imposizione.

Come negli anni passati, ad iniziare dal Mercoledì delle Ceneri, si rinnoverà al Suffragio l’iniziativa “Offri un pasto con il tuo digiuno” per la quale, chi vuole potrà lasciare il risparmio della propria rinuncia, nel mercoledì delle ceneri e nei venerdì di quaresima, nell’apposita cassetta posta nella cappella di sant’Antonio, al fine di offrire pasti a chi ne ha bisogno, per il tramite della Caritas Interparrocchiale.