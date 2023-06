L’AQUILA: ROBERTO BUSSOLOTTI ELETTO PER ACCLAMAZIONE SEGRETARIO PROVINCIALE TERRITORIALE DI UGL

L’AQUILA – Si è tenuto il quinto congresso confederale Ugl L’Aquila per la elezione del segretario provinciale territoriale. Alla presenza del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e di tutti i segretari nazionali nonché alcuni confederali, dinanzi alla platea dei tanti ospiti istituzionali e dei dirigenti sindacali regionali e provinciali, è stato eletto il segretario Roberto Bussolotti.

L’elezione è avvenuta per acclamazione di tutta l’assise, tra l’altro mai accaduto nella storia della Ugl L’Aquila ed in presenza di tutte le segreterie di settore tutte incluse e nessuna esclusa, che ne hanno condiviso il lavoro eccellente svolto fino ad oggi con una crescita esponenziale ed i grandi risultati raggiunti come la imminente apertura della sede zonale di Sulmona e licenziando all’unisono il nuovo programma attuativo per i prossimi anni.

I temi trattati sono stati vari ed in attinenza ai temi regionali e del territorio, come sanità, lavoro, formazione, lo sviluppo e la condivisione dei percorsi sindacali nonché una nuova organizzazione ed accrescimento delle esperienze e delle specifiche tematiche.