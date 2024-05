L’AQUILA: ROBERTO EUSANI COMPIE 40 ANNI, L’AMICO FRATERNO GIORGIO IANNI FA USCIRE ARTICOLO-VENDETTA

L’AQUILA – La vendetta è un piatto che va servito freddo. In questo caso, a poco meno di due mesi di distanza.

Ieri, venerdì 3 maggio, Roberto Eusani ha ospitato, nel locale Donna Zelinda, quartiere Torrione dell’Aquila, gli amici di una vita per festeggiare il quarantesimo compleanno allo scoccare della mezzanotte.

Una serata speciale, insomma, per Eusani – eccellente supporto amministrativo di cooperativa sociale nella U.O.C. di Anatomia Patologica dell’ospedale “San Salvatore” del capoluogo abruzzese, papà bravissimo nonché promesso sposo della bellissima Valentina Colaianni – che da oggi è ufficialmente negli “anta” e che ha subìto la “dolce vendetta” dell’amico fraterno Giorgio Ianni, conosciuto ed apprezzato imprenditore aquilano che con sua madre Concettina Ciocca gestisce “Offidius”, azienda di produzione artigianale di confetture e composte e realizzazione di segnaposto, bomboniere e confezioni, e con la sua splendida moglie Eleonora Lepidi, tra poco mamma, la lavanderia Lavapiù all’interno del centro commerciale Globo Center.

Il prode Ianni ha dunque colto l’occasione dei quarant’anni dell’amico per vendicarsi dell’articolo sulla festa per i suoi quarant’anni dello scorso 14 marzo, articolo voluto e organizzato in gran segreto da Eusani e pubblicato “alla sagresa” su AbruzzoWeb.it da chi evidentemente stava in combutta con lo stesso Eusani e adesso, grazie ad un tradimento in perfetto stile “per gazzemari” (linguaggio in codice), con Ianni, in un intreccio complottaro da far impallidire il Kgb.

Ora resta soltanto da capire quanto tempo impiegherà Eusani – a cui vanno i migliori auguri da parte della nostra redazione – per ritrovare la lucidità smarrita nelle esaltanti ore notturne consumate, insieme ad ovvie bevande, nei sinuosi meandri di Donna Zelinda. (r.s.)