L’AQUILA: ROCCI, “ADEGUAMENTO PREZZI, INTERVENIRE SUBITO, PRIMA DI NUOVO GOVERNO”

“A oggi risulta assurdo l’immobilismo che il Governo ha nei confronti della tematica relativa all’“adeguamento dei prezzi” per i cantieri del Sisma 2009 e questo nonostante gli appelli del sindaco Pierluigi Biondi. A distanza di 13 anni dal sisma che ha colpito il nostro territorio oggi è fondamentale poter garantire il proseguo della ricostruzione privata dell’Aquila e dei comuni del cratere e per farlo occorre assolutamente garantire l’adeguamento dei prezzi così come già fatto per il Sisma 2016 dal commissario alla ricostruzione Legnini, agendo anche retroattivamente nei confronti dei contributi già emessi sulla base dei prezziari degli anni precedenti”.

Così l’ex consigliere comunale dell’Aquila di maggioranza Luca Rocci

“Siamo tutti consapevoli dell’esistenza di un decreto del Governo bloccato alla firma, ma ora bisogna fare presto ed arrivare il prima possibile a conclusione di questa vicenda. Non è possibile, in questo periodo di depressione, far passare il messaggio che esiste un sisma di serie A e uno di serie B, bisogna intervenire con un provvedimento che risponda rapidamente alle esigenze della nostra comunità tutta. Bisogna farlo per i cittadini, per le imprese e per i professionisti, e occorre farlo ora, aspettare il nuovo governo sarebbe troppo tardi”, conclude Rocci.