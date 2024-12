L’AQUILA-ROMA: PENDOLARI, “ELIMINATE FERMATE INTERMEDIE, DISAGI E ULTERIORI COSTI PER PARCHEGGIO”

L’AQUILA – “Un ulteriore aggravio economico per noi pendolari, già sottoposti a spese consistenti sia sul piano fisico che economico”.

A segnalare nuovi disagi per le corse in autobus della tratta L’Aquila-Roma, gestita dalla Tua, società del trasporto unico abruzzese, è un gruppo di pendolari che lamenta come, a partire dal 2025, è stata presa la decisione di eliminare le due fermate intermedie su via del Portonaccio, con la conseguenza che la partenza avverrà esclusivamente dal capolinea, a Piazzale Tiburtina.

“Una modifica – evidenziano – che potrebbe anche essere accettabile, se non fosse per il fatto che i parcheggi presso la stazione Tiburtina sono estremamente limitati e a pagamento. Vorremmo sensibilizzare l’azienda al riguardo, evidenziando le difficoltà che questa decisione comporterebbe per chi, come noi, è costretto a fare quotidianamente i conti con i costi del pendolarismo”.