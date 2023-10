L’AQUILA: ROMANO A SANTANGELO, “CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE IN CONFERENZA CAPIGRUPPO”

L’AQUILA – “Ho richiesto al presidente del Consiglio Santangelo di aggiungere, all’ordine del giorno della conferenza dei capigruppo di venerdì prossimo, la discussione sull’accertamento in corso sui contributi di autonoma sistemazione erogati nel post sisma 2009″. Lo afferma il consigliere comunale aquilano di opposizione Paolo Romano.

“Il tema è di forte attualità e non può soggiacere alle tempistiche pachidermiche di accoglimento a cui siamo sottoposti con le richieste di commissioni.

In questi giorni sono pervenuti infatti a centinaia di cittadini aquilani atti di accertamento per il recupero di somme che parrebbero indebitamente percepite circa il contributo di autonoma sistemazione e moltissimi sono già i ricorsi in preparazione. La ricezione di tali atti sta creando nella popolazione una confusione che merita chiarimenti soprattutto sulla scelta di non attuare l’istituto della prescrizione pur essendo decorsi i dieci anni; inoltre trovo vessatoria la scelta effettuata dall’amministrazione della possibilità di rateizzazione in sole 10 mensilità”.

“Tutti i cittadini sono alle prese con l’altissimo costo della vita, quelli tra loro che hanno un ISEE basso non riusciranno mai a far fronte ai pagamenti. Credo che nei riguardi delle fragilità sociali l’amministrazione comunale dovrebbe sempre creare le giuste condizioni per permettere i pagamenti.Spero che il presidente Santangelo si renda disponibile a promuovere questa discussione fondamentale per tanti cittadini, predisponendo anche l’audizione del Segretario generale che è il Responsabile unico del procedimento”.