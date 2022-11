L’AQUILA: ROMANO CONTRO IGLOO A PIAZZA DUOMO, “RIVEDERE REGOLE SU DEHORS”

L’AQUILA – “Nel fine settimana scorso sono spuntati dei dehors chiusi e persino due igloo trasparenti su pedana in legno di fronte al Duomo (immagino che questi ultimi siano particolarmente piaciuti alla Soprintendenza); per me non ci sarebbe nulla di sbagliato, viviamo in una delle città più fredde d’Italia, ma la domanda che pongo è la seguente: se un commerciante del centro storico inoltrasse domani richiesta di allestimento per un dehors chiuso, gli verrebbe concessa l’autorizzazione dal Suap? O stiamo rifacendo figli e figliastri?”.

Lo scrive in un post di facebook il consigliere comunale dell’Aquila di Italia viva, Paolo Romano, più volte intervenuto in materia, e che torna a chiedere di cambiare il regolamento sui dehors, “riportarlo di nuovo in Consiglio comunale e venire in aula con un po’ più di umiltà nell’ascolto delle opposizioni”.

“È finita l’epoca della Repubblica delle banane, ha tuonato pochi giorni fa Meloni in conferenza stampa richiamando al dovere delle regole da seguire per i cittadini e da far seguire per il legislatore. Tutto condivisibile, se vogliamo – scrive Romano -. Però vi racconto una storia.

Nel 2020, a L’Aquila, giunta a trazione Fratelli d’Italia, viene redatto un regolamento che disciplina i dehors, distinguendo le prescrizioni per quelli del centro storico da quelle per le periferie e le frazioni e permettendo per il centro solo pedane coperte da ombrelloni. Personalmente non lo votai motivando anche il mio voto contrario. Di più: a maggio scorso feci anche la proposta di pensare a reintrodurre e a regolamentare i dehors chiusi in centro, in virtù della fine dell’emergenza Covid (marzo 2022), dell’approssimarsi della stagione invernale e della fine anche delle deroghe concesse dal governo per i tavolini all’aperto (dicembre 2022). Naturalmente la mia proposta non venne presa in considerazione: i dehors in centro storico dovevano continuare a essere chiusi solo con ombrelloni”.