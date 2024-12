L’AQUILA: ROMANO E SCIMIA, “AVANTI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, COMPLETARE PEBA”

L’AQUILA – “All’Aquila qualcosa si sta muovendo sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nella consapevolezza che bisogna costruire percorsi concreti e partecipati”.

Così, in una nota congiunta, i consiglieri comunali Paolo Romano e Leonardo Scimia, rispettivamente capogruppo di L’Aquila Nuova e Fratelli d’Italia.

“La giornata della disabilità – scrivono – deve essere la rendicontazione di quanto si è costruito, durate l’anno, sul mondo della disabilità in tutti i suoi ambiti, quello della salute, dell’istruzione, del lavoro, delle condizioni economiche indotte, della partecipazione alla vita sociale e culturale. Soprattutto per un’amministrazione pubblica, la giornata della disabilità non deve essere il punto di arrivo ma lo stimolo per fare di più, per affinare la pianificazione, per una maggiore condivisione di idee, programmi e progetti con il territorio”.

“Siamo soddisfatti che, a ridosso di questa giornata così importante, sia infatti arrivato l’affidamento propedeutico alla piena realizzazione del Piano di Abbattimento delle Barrire Architettoniche (PEBA) sugli edifici del centro storico – aggiungono – È un passo che mira a quantificare in maniera certa le somme che serviranno per la sua realizzazione ed è anche il passo per richiedere all’interno del bilancio i necessari stanziamenti”.

“Questo affidamento viene a valle di molteplici riunioni alle quali abbiamo partecipato con il dirigente Roberto Evangelisti, la disability manager Alessia Venta e con la condivisione del coordinamento delle associazioni alle persone con disabilità”.

Un obiettivo pianificato all’interno di ordine del giorno con la prima firma del consigliere Paolo Romano sottoscritto dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Leonardo Scimia e da tutti i gruppi consiliari presenti in assise civica.

“I prossimi obiettivi che ci prefiggiamo – continuano – sono quelli di completare il PEBA integrandolo il più possibile con gli strumenti urbanistici e con gli strumenti programmatori dell’Ente, in particolare il Dup, il Bilancio e il piano annuale e triennale delle opere pubbliche così come quello di allargare il piano ai quartieri e frazioni della città”.

“Ci faremo promotori di nuovi incontri intersettoriali per creare una sezione specifica nella homepage del sito comunale che risulti immediatamente e facilmente consultabile, così da mettere in evidenza tutte le misure del PEBA e informare la cittadinanza in maniera trasparente sulle novità delle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale”, concludono Romano e Scimia.