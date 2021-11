L’AQUILA, ROMANO: “IN TILT DA GIORNI IL SISTEMA PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI”

L’AQUILA – “È mai possibile che il Comune capoluogo di regione sia in tilt da mercoledì scorso per problemi di rete? Le carte d’identità non possono essere rilasciate e gli utenti sono furiosi; gli altri adempimenti dalla gestione degli atti amministrativi di delibere e determine a quella del personale, dalle fatture in pagamento alle registrazioni dei defunti e dei nati sono nelle mani del personale che armato di pazienza si barcamena, qualora possibile dal tipo di atto e di programma, tra registrazioni a mano o utilizzo della rete dati personale”.

La scrive in una nota il capogruppo di Italia viva, Paolo Romano.

“Guardiamo alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ma abbiamo i sistemi che non funzionano. “Si può continuare a procedere in questo modo?”, si chiede Romano.