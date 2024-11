L’AQUILA ROSSOBLU’: VIAGGIO NELLA STORIA DELLA SQUADRA DEL CAPOLUOGO D’ABRUZZO, PRESENTATO IL LIBRO

L’AQUILA – Un viaggio nella lunga storia del sodalizio calcistico aquilano, dalle origini ai giorni nostri. Tante foto (molte inedite), tante statistiche (i numeri dei mille giocatori aquilani), ma soprattutto 3.220 tabellini (tra campionati, coppe, tornei e amichevoli) per un totale di circa 50mila nomi che, come mai accaduto prima, descrivono minuziosamente in 432 pagine le vicende sportive e societarie della squadra di calcio del capoluogo d’Abruzzo.

“L’Aquila rossoblù” è il titolo del libro di Geo Edizioni (Empoli 2024) scritto da Lorenzo Allegretti, Tommaso Cantalini, Antonio Di Muzio e Carlo Fontanelli che è stato presentato questa mattina in Comune.

A fare gli onori di casa l’assessore allo sport del comune dell’Aquila Vito Colonna, che si è complimentato con gli autori ed ha voluto rimarcare “come sia importante conoscere la storia e le origini della squadra di calcio del capoluogo, a cui augura di cuore di tornare presto tra i professionisti e poi anche in serie B”.

“Un lavoro di ricerca, di studio – hanno detto gli autori – che ci ha impegnato per oltre un decennio. Un particolare ringraziamento all’editore che ha creduto e investito in toto in questo progetto per un volume che si preannuncia imperdibile per i calciatori che hanno vestito la maglia aquilana, ma soprattutto per i tanti tifosi che dagli spalti non hanno mai fatto mancare vicinanza e calore ai protagonisti in campo. Tra i capitoli si trovano notizie sui pionieri, sullo ‘storico’ stadio Tommaso Fattori, sui disegni delle maglie indossate nel tempo, sui gagliardetti e poi nel dettaglio tutti i campionati dal 1930-1931 al 2023-2024”.

“Il volume – ha scritto il sindaco Pierluigi Biondi nella presentazione – è il giusto viatico per una stagione calcistica che, si spera, possa essere entusiasmante sotto tutti gli aspetti. Un volume di cui andare fieri e orgogliosi che potrà essere compagno di viaggio della squadra, patrimonio della gente, per tenere alto il nome della nostra città in ogni stadio d’Italia”.

La presentazione ufficiale del libro è in programma sabato 30 novembre, alle 11, al Palazzetto dei Nobili all’Aquila ,alla presenza degli autori, del sindaco, dei rappresentanti della Fc L’Aquila, dove saranno premiati anche i giocatori (o i familiari) con maggiori presenze e i maggiori marcatori. Inoltre saranno premiati, gli storici del calcio e i giornalisti “decani” che hanno raccontato la lunga storia rossoblù:

Adriano Grigoletti

1° giocatore con più presenze nella storia dell’Aquila Calcio

Valdo Cherubini

2° giocatore con più presenze nella storia dell’Aquila Calcio

Claudio Mancini

3° giocatore con più presenze nella storia dell’Aquila Calcio

Marino Bon

1° giocatore con più gol nella storia dell’Aquila Calcio

Angelo Cerasani

2° giocatore con più gol nella storia dell’Aquila Calcio

A Pasquale Maisto “Menzione speciale” per aver segnato 72 gol con L’Aquila Calcio nei campionati Dilettanti

Inoltre riconoscimenti:

Alla famiglia Orsini in ricordo di Alessandro che ha narrato le imprese dell’Aquila Calcio

Alla famiglia Giancarli in ricordo di Franco che ha narrato le imprese dell’Aquila Calcio

Alla famiglia Chiodi in ricordo di Domenico il primo storico dell’Aquila Calcio

a Dante Capaldi decano del giornalismo sportivo aquilano

a Walter Capezzali decano del giornalismo sportivo aquilano

a Fulgo Graziosi decano del giornalismo sportivo aquilano

a Giancarlo De Risio decano del giornalismo sportivo aquilano

“La distribuzione – aggiungono gli autori – toccherà praticamente tutte le librerie della città e in esclusiva l’edicola in via Strinella. Una pubblicazione a 8 mani, ma tante le persone che a vario titolo hanno contribuito e collaborato con il cuore rossoblù. Nei ringraziamenti ne vengono citati alcuni, ma la gratitudine va estesa a tutti coloro che la domenica in campo e fuori soffrono, gioiscono e si arrabbiano per i nostri colori…”.

GLI AUTORI

Lorenzo Allegretti è nato a Frosinone il 14 dicembre 1955. Ingegnere elettronico si è trasferito all’Aquila per lavoro nel 1987 alla allora Italtel-SIT ed è rimasto fino alla pensione nella stessa ditta, che è diventata oggi Leonardo Finmeccanica. E’ quindi un aquilano di adozione. Non è uno scrittore, né un giornalista, è un appassionato di calcio e un collezionista di riviste e libri calcistici. L’idea di un libro sull’Aquila calcio è venuta un giorno parlando con Carlo Fontanelli, che gli ha proposto di provare a tirare fuori un volume sulla storia della squadra. In quel momento di post terremoto poteva rappresentare un punto di ripartenza e di orgoglio per la città, avendo L’Aquila militato anche in serie B. Partendo dal libro di Domenico Chiodi come riferimento si è ricercato tutto il materiale disponibile nelle biblioteche abruzzesi, nell’intento di dare all’Aquila una pubblicazione con il livello di dettaglio che ci si era prefissati. Si è dovutoattendere periodi migliori per la pubblicazione, date le vicissitudini del calcio aquilano di questi ultimi anni, ma alla fine ci siamo riusciti. Si spera di aver contribuito a dare agli sportivi aquilani una pubblicazione che onori il glorioso calcio rossoblù e i suoi protagonisti.

Tommaso Cantalini nato all’Aquila il 5 agosto 1970 laureato in Economia e commercio, nel 2002 ha conseguito la specializzazione in Diritto ed economia dello sport nell’unione Europea, presso il Master Europeo per Dirigenti Sportivi dell’Università degli studi di Teramo. Da sempre appassionato di sport, soprattutto di calcio e rugby, in passato per anni ha seguito l’ufficio stampa prima della Polisportiva L’Aquila rugby, L’Aquila 1936 e poi dell’Aquila calcio. Dal 2011 al 2020 è stato collaboratore con la testata giornalistica “il Centro” dove ha seguito il rugby regionale e nazionale. La passione per il calcio lo ha portato anche a essere dal 2000. Collaboratore della Delegazione Provinciale dell’Aquila della Federazione Italiana Gioco Calcio (Lega Nazionale Dilettanti e Settore giovanile e scolastico), dove ha avuto modo di contribuire all’organizzazione di eventi e di partecipare alle attività coordinate dai delegati provinciali Bruno Tuzi, Claudio Nardis e Mario Bastida. Segue spesso le partite dell’Aquila allo stadio con il figlio Carlo di 8 anni che ha ripreso dal papà la passione per lo sport. Collezionista di maglie e gadget sportivi negli ultimi 20 anni, ha maturato la passione per le statistiche che ha voluto condividere con i suoi compagni di viaggio.

Antonio Di Muzio è nato all’Aquila il 31 maggio 1964 e vive a Pescara dal 2009. Ha frequentato l’Isef dell’Aquila dal 1984 per poi laurearsi in Lettere e Filosofia presso l’Università dell’Aquila. Muove i primi passi a Radio Città dell’Aquila e al supplemento sportivo Fotofinish diretti da Walter Tortoreto. È giornalista del Messaggero dal 1986. È stato corrispondente per l’Abruzzo delle seguenti testate: Il Mattino di Napoli, Il Secolo XIX di Genova, Il Resto del Carlino di Bologna, La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, Il Corriere Adriatico di Ancona, Il Sannio di Benevento, La Gazzetta di Ascoli. Inoltre ha collaborato con le seguenti agenzie nazionali di stampa sportiva: Rotopress, Vestina, Chilometri, Datasport, Mediasport. Ha all’attivo le seguenti pubblicazioni: “Crederci piano piano… – Il quinto scudetto dell’Aquila Rugby” (Gte Edizioni, L’Aquila 1994); Il teatro all’Aquila e in Abruzzo – Tsa Cronaca e Storia (Ricerche&Redazioni Editore, Teramo 2015); Incantesimo Salentino – romanzo (Ricerche&Redazioni Editore, Teramo 2017).

Carlo Fontanelli, nato a Vinci (Firenze) nel 1963, è laureato in Sociologia (con indirizzo storico) presso l’Università degli Studi di Urbino e giornalista dal 1989. Dopo aver collaborato con quotidiani e periodici (La Nazione, Il Tirreno, Tuttosport, Tuttocalcio, Don Balon, quest’ultimo, settimanale specializzato spagnolo) ha fondato e diretto per tre anni il mensile calcistico nazionale “Planet Football” pubblicato dalla Mariposa Editrice da lui fondata nel 1992 e per la quale ha lavorato sino al 1998. Successivamente ha dato vita ad una nuova azienda editoriale, la “Geo Edizioni”, che dal 2000 a oggi ha pubblicato oltre seicento opere dedicati all’attualità ed alla storia dello sport: in particolare calcio e ciclismo, ma anche pallanuoto, pallacanestro, hockey su pista, pugilato, ecc. Particolarmente apprezzati dal pubblico sono risultati i volumi della collana “La Biblioteca del Calcio” nelle sue sezioni Annogol, stagioni sportive e calcio internazionale dedicate alle varie competizioni per club, per nazionali e dei singoli paesi esteri. Successivamente ha inaugurato la sezione dedicata alla storia delle società calcistiche che conta ormai centinaia di pubblicazioni e la collana L’Enciclopedia del Calcio giunta già al suo quarto appuntamento con i lettori.