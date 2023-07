L’AQUILA: ROTARY CLUB GRAN SASSO D’ITALIA, L’INGEGNER RICCARDO MARIANI E’ IL NUOVO PRESIDENTE

L’AQUILA – È Riccardo Mariani il nuovo Presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia. Stimato ingegnere, dirigente della Pubblica Amministrazione, esperto di Demanio e grande sportivo, Mariani succede ad Alberto Villani che ha guidato il sodalizio nelle scorso anno rotariano.

Il passaggio delle consegne è avvenuto in una affollata serata conviviale alla presenza di autorità rotariane, civili. militari e religiose, nella quale sono state ripercorse le tappe dei progetti realizzati e delineate le linee della attività futura.

“Credo fermamente nel servizio per la Comunità, ha detto il neo presidente Riccardo Mariani, i club service rappresentano l’ossatura delle città, dove ci sono persone che si mettono a disposizione al di sopra di ogni interesse personale, lavorando anche in sinergia tra Club, la Comunità cresce, le problematiche si affrontano in percorsi condivisi e si concretizzano piani che migliorano le condizioni dei nostri territori. Abbiamo già messo in campo molte attività a carattere continuativo, dal sostegno ai più deboli al marketing territoriale, a iniziative culturali e di divulgazione, cercheremo di rispondere a nuove istanze e a nuovi bisogni con l’entusiasmo che ci contraddistingue. Siamo prima di tutto un grande gruppo di amici che si muove con l’intenzione di costruire e rendere più agevole il cammino per le nuove generazioni”.

La nuova squadra che va a comporre il Consiglio Direttivo è formata da Marco Balassone, Segretario, Stefano Di Cocco, Prefetto, Antonio Durantini, Tesoriere, Alberto Villani, Past President, Carla Lettere Presidente Incoming, Alfonso Calzolaio Vice Presidente e Presidente Designato, Giandomenico Piermarini, Consigliere, Simonetta De Felicis, Consigliere, Antonio Petrella, Istruttore di Club e Roberta Gargano, Responsabile Immagine Pubblica.

Il nuovo anno inizia per il Club L’Aquila Gran Sasso anche con la grande soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti dal Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria): attestato di riconoscimento e merito ad Alberto Villani per l’attività svolta, attestato di merito per Luisa Di Laura Presidente della Commissione Distrettuale Interact (il Rotary delle nuove generazioni), premio distrettuale al progetto “Per le vie di Celestino: passi di pace e di perdono sulle orme di Pietro da Morrone” realizzato con i club di Sulmona, L’Aquila e Isernia, onorificenza “Paul Harris” per Roberta Gargano.

Per l’attività svolta, inoltre, il Club ha riconosciuto l’onorificenza “Paul Harris” al Past President Alberto Villani e all’instancabile Segretario Stefano Di Cocco.