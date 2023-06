L’AQUILA: ROTELLINI, “DRAMMATICA MANCANZA PARCHEGGI, SI APRA GRATUITAMENTE PORTA LEONI”

L’AQUILA – “Con l’inizio della bella stagione e degli eventi estivi è sempre più evidente la mancanza di parcheggi in un centro storico che per essere fruibile e accessibile avrebbe bisogno perlomeno di accogliere la mole di persone che richiama oltre che di servizi essenziali e di prossimità. E intanto è in grave ritardo l’attivazione del parcheggio di Porta Leoni, in assenza dell’ l’impianto automatizzato per il pagamento dei ticket. Si potrebbe intanto aprire gratuitamente il parcheggio”.

Così in una nota Lorenzo Rotellini, consigliere Comunale L’Aquila.

“Una piccola boccata di ossigeno potrebbe essere rappresentata dal parcheggio di Porta Leoni, progetto ideato dall’allora assessore Pietro Di Stefano della Giunta di Massimo Cialente. Nel lontano 2016 ci fu la firma del protocollo d’intesa con l’ATER, proprietario dell’area sulla quale sarebbe dovuto sorgere un parcheggio multi piano da circa 250 posti auto, che ad oggi è solo previsto ma che molto probabilmente, dopo la messa in funzione del parcheggio da 89 posti costati 1.4 milioni di euro, non vedrà mai la luce”, prosegue Rotellini.

A quasi un anno dall’inizio dei lavori (Agosto 2022) i posti auto ancora non sono a disposizione della collettività; il parcheggio è pronto da almeno un mese e mezzo ma manca ancora l’impianto automatizzato per il pagamento dei ticket. Solo lo scorso 23 giugno il Comune ha proceduto all’affidamento diretto per la fornitura dell’impianto da parte della ditta 2FG PROJECT SRL per 104.456, non si capisce perché il macchinario sia stato ordinato così in ritardo rispetto alla conclusione dei lavori”, incalza il consigliere.

“Visto il moltiplicarsi degli eventi durante l’estate aquilana, in attesa della consegna dell’impianto, si potrebbe aprire gratuitamente il parcheggio per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali, dei residenti e di chiunque si rechi in centro. Questa potrebbe essere una piccola risposta alla totale mancanza dei parcheggi che crea sosta selvaggia e malcontento da parte dei residenti. Con l’autunno poi si avranno, spero, lo studio di fattibilità affidato all’AMA per il ripristino delle strisce blu e i piani attuativi del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) relativi al Piano Parcheggi e ai flussi di traffico, traffico e intermodalità di scambio”, conclude Rotellini.