L’AQUILA: ROTELLINI E ROMANO, “RITARDI INACCETTABILI PER LAVORI SULLA STATALE 80”

L’AQUILA – “A sei mesi dall’ultima Commissione convocata sul tema, questa mattina la Commissione di Garanzia e Controllo è tornata a riunirsi su nostra richiesta per fare il punto sui progressi relativi alla sicurezza della Statale 80 nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Madonna di Pettino e quella con Via E. Fermi. Purtroppo, la situazione resta gravemente critica: il divieto di transito per velocipedi, motocicli, ciclomotori e monopattini è ancora in vigore a causa delle pessime condizioni del piano viabile, che presenta danni e dissesti tali da spingere il Comune ad emettere un’ordinanza per salvaguardare l’incolumità pubblica”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione al Comune dell’Aquila, Lorenzo Rotellini e Paolo Romano

“Tuttavia, nonostante la gravità del problema, i continui rimpalli tra assessorati e settori comunali hanno prodotto solo ritardi epocali – prosegue la nota – . L’unica “novità” emersa durante la seduta riguarda la seconda perizia tecnica, commissionata dal Settore Ambiente per verificare lo stato degli alberi lungo il tratto stradale, senza alcun passo avanti concreto verso la messa in sicurezza della strada. Abbiamo ribadito con forza l’urgenza di accelerare la progettazione e l’avvio dei lavori e chiesto di riconvocare la Quinta Commissione di Vigilanza entro dieci giorni. Ma non possiamo più tollerare ulteriori ritardi. Vista la totale immobilità e l’inerzia amministrativa su una questione che riguarda direttamente la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone, siamo costretti a coinvolgere il Prefetto per sollecitare un intervento immediato e risolutivo. Questa situazione non è più accettabile: ogni giorno di ritardo rappresenta un rischio concreto per chi percorre la Statale 80. È tempo che si metta fine a questo stallo e si dia finalmente priorità alla sicurezza dei cittadini”.