L’AQUILA, ROTELLINI: “EDUCAZIONE FISICA NEL PARCHEGGIO, RISCHIO SICUREZZA RAGAZZI”

L’AQUILA – “Alcuni cittadini mi hanno segnalato che gli alunni della scuola di Paganica svolgono lezione di educazione fisica nel parcheggio a causa dell’inagibilità della palestra. Questo non è accettabile a quasi tre mesi dal cedimento del telone della tensostruttura della palestra della scuola Celestino V, avvenuto il 26 luglio scorso”.

Lo scrive in una nota Lorenzo Rotellini, consigliere al Comune dell’Aquila.

“È del giorno 11 agosto la determinazione dirigenziale 3421 nella quale vengono affidati direttamente i lavori per la riparazione del danno per un importo di 5.490 euro. Ad oggi i lavori non sono iniziati, mettendo a rischio la sicurezza dei ragazzi e delle ragazze costretti a fare attività, a metà ottobre, nel parcheggio a ridosso di una strada”.

“Dopo gli avvenimenti dell’asilo Primo Maggio dovremmo aver imparato qualcosa e proprio per questo mi sto attivando per sentire gli uffici competenti”, conclude Rotellini.