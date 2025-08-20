L’AQUILA: ROTTURA BYPASS FOGNARIO EX OSPEDALE COLLEMAGGIO, ASL DOVRA’ REALIZZARNE UNO PROVVISORIO

L’AQUILA – La Asl dell’Aquila dovrà realizzare un by-pass provvisorio per contenere il problema alla condotta fognaria dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio da cui, nei giorni scorsi, è stata registrata una dispersione idrica che ha interessato la scalinata in pietra che conduce a via San Josemarìa Escrivà.

È quanto prevede un’ordinanza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

A seguito di una prima indagine condotta da tecnici del Comune – viene spiegato in una nota – è stato realizzato un intervento di autoespurgo all’esito del quale, oltre l’occlusione, è stato rilevato anche un danneggiamento dell’infrastruttura situata in un’area di competenza della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

La problematica si è riproposta in questi giorni a causa delle abbondanti piogge, che hanno causato una nuova fuoriuscita d’acqua.

In considerazione della previsione degli eventi, religiosi e laici, calendarizzati nell’area di Collemaggio nell’ambito della Perdonanza Celestiniana e con l’obiettivo di scongiurare eventuali disagi per l’utenza, questa mattina personale tecnico e dirigenziale dell’Ente comunale e dell’Azienda sanitaria ha effettuato una nuova ispezione per valutare l’attuazione di interventi urgenti finalizzati a impedire una nuova perdita d’acqua del sistema fognario.

Come riportato nel documento, pertanto, la Asl1, in quanto soggetto proprietario dell’area interessata, dovrà realizzare un “by-pass provvisorio del tratto non operativo della condotta fognaria ubicata all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria di Collemaggio”.

L’ordinanza prevede che ulteriori, strutturali e risolutivi, lavori dovranno poi essere realizzati dall’Azienda successivamente e, comunque, dopo gli appuntamenti previsti per la 731esima edizione del Giubileo aquilano.