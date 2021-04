L’AQUILA – A seguito di un’improvvisa rottura di un tratto di fognatura su via XX Settembre, all’Aquila, è stato necessario chiedere il pronto intervento della ditta incaricata per la zona per riparare il danno.

Attualmente sono in corso i lavori di riparazione, l’impianto semaforico mobile per il traffico alternato sta generando dei rallentamenti alla viabilità. Lo comunica in una nota la Gran Sasso Acqua che conta di riparare subito il danno.