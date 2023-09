L’AQUILA: RUBA AUTO IN CENTRO, ARRESTATO EXTRACOMUNITARIO SENZA FISSA DIMORA

L’AQUILA – Ruba due auto parcheggiate nei pressi di un condominio nel centro storico dell’Aquila: un cittadino extracomunitario, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri e condotto presso la casa circondariale “Le Costarelle” del capoluogo regionale.

Nei giorni scorsi, con una telefonata al 113, è stato segnalato il furto di due auto, un’Audi A3 e una Ford Fiesta, parcheggiate all’interno delle pertinenze (delimitate da recinzione ma cancello aperto) di un condominio nel centro storico della città.

Una delle auto aveva istallato un sistema antifurto e pertanto la Sala Operativa è riuscita subito a contattare il proprietario. In tempo reale, è stato accertato che la Ford Fiesta stava percorrendo la SS80 in direzione Pizzoli e quindi è stata inviata la volante 1 per la ricerca dell’auto.

Dopo qualche minuto l’ente gestore dell’allarme istallato sull’auto ha comunicato che la medesima aveva invertito la marcia e stava ritornando in città. All’altezza dell’abitato di San Vittorino è stata incrociata dalla pattuglia che, a velocità sostenuta, ma in sicurezza, si è messa all’inseguimento.

Giunti altezza del ristorante “Acquario”, in località Cansatessa, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto rubata e il tentativo di fuga del conducente, un cittadino extracomunitario senza fissa dimora, accompagnato in ufficio per gli accertamenti di rito.

Poco dopo è stata trovata nel centro cittadino anche la seconda auto e pertanto entrambi i mezzi, privi di segni di effrazione, sono stati sequestrati e posti a disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.