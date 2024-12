L’AQUILA: RUBATI 4MILA EURO DALLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO, SERVIVANO PER LA FESTA DELLA PATRONA

L’AQUILA – Un furto che, al di là dell’ammontare della somma, desta riprovazione in quanto commesso ai danni dei vigili del fuoco forse il Corpo civile (con poteri di polizia) più amato dalla gente: tempo addietro, infatti, qualcuno ha rubato dalla sede del comando dell’Aquila la somma di 4mila euro che era stata raccolta in vista della ricorrenza della protettrice dei pompieri, ovvero Santa Barbara.

I soldi si trovavano in un contenitore ben celato in una stanza per cui sembrava essere al sicuro dai improbabili malintenzionati. Sta di fatto che qualcuno vi è penetrato e ha prelevato la somma. I vigili hanno poi ovviato in altro modo per riformare il gruzzolo e la festa è andata bene lo stesso.

Sta di fatto che c’è stata una inchiesta interna e ora sul caso esiste una indagine di polizia giudiziaria per il momento contro ignoti.