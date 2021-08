L’AQUILA RUGBY ASD: LO SPONSOR ROVO CARNI OFFRE PRIMO TERZO TEMPO DELLA SERIE C

L’AQUILA – I F.lli Rovo Carni Snc saranno al fianco dell’Aquila Rugby Asd nella stagione sportiva 2021-2022. Nella mattinata di oggi la Presidente neroverde, Carla Ianni ha fatto visita all’azienda agroalimentare aquilana di Villa Sant’Angelo per dare il via alla collaborazione.

“Ringraziamo i fratelli Rovo che ci hanno accolto nella loro azienda e ci sosterranno nell’arco della stagione”, ha dichiarato la numero 1 neroverde.

In occasione della prima cena ufficiale della stagione, in programma mercoledì 18 agosto, i ragazzi della Prima squadra gusteranno numerose varietà di carne offerte dallo sponsor.

Si tratta di una delle prime iniziative intraprese dal nuovo direttivo in vista della ripresa dell’attività agonistica.

In occasione della visita L’Aquila Rugby Asd ha donato al nuovo sponsor Rovo Carni lo storico “Spallone neroverde”, divisa con la quale scenderanno in campo le formazioni dall’under 5 alla Prima squadra (serie C).