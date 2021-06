L’AQUILA RUGBY ASD: PAOLO MARIANI CONFERMATO PRESIDENTE

L’AQUILA – In vista della nuova stagione sportiva, L’Aquila Rugby Asd ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo confermando Paolo Mariani alla presidenza ed il consigliere Ramon Gimenez De Lorenzo coadiuvato dai nuovi eletti Carla Ianni, Marcello Masci, Corrado Romano, Antonio Angelone e Vincenzo Savini affiancati da Natalino Benedetti e Vincenzo Corridore.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo è avvenuto nei giorni scorsi e la prossima settimana si provvederà all’elezione del vice presidente e alla programmazione della Stagione Sportiva 2021/2022 per curare le attività delle formazioni Under 16, Under 18 e Seniores (serie c1).