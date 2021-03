L’AQUILA RUGBY: DOMANI AL CENTI COLELLA PRESENTAZIONE NUOVE MAGLIE

L’AQUILA – E’ prevista per domani, mercoledì 10 marzo 2021 alle 18, la presentazione ufficiale delle nuove maglie di Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd che, come già annunciato, scenderanno in campo con la casacca celebrativa lo ‘Spallone Neroverde’.

L’evento, a cui prenderà parte l’ingegnere Rabih M. El Omeiri di Italsacci-Italcementi, in rappresentanza dello sponsor neroverde, è in programma nella sala ‘A.Autore’ del Museo del rugby nell’impianto di ‘Centi Colella’.

Download in PDF©