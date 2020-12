L’AQUILA RUGBY: DONATI AI NEROVERDI 80 OVALI DALLA VIS GROUP

L’AQUILA – Il Covid19 non ferma la voglia di sport e di solidarietà. La seconda ondata della pandemia che ha costretto prima la disciplina di contatto del rugby ad allenamenti individuali con fasi atletiche poi a uno stop di un mese nelle regioni rosse ha visto un encomiabile gesto da parte dell’azienda Vis Group, nata nel 2015 che si occupa di energie rinnovabili e consulenza ambientale, nei confronti della Polisportiva L’Aquila Rugby, società con cinque scudetti cuciti sul petto, e per L’Aquila Rugby Asd.

La Energy, multiutility a forte vocazione green, ha infatti finanziato l’acquisto di ottanta palloni ‘RGR’ regalati alla storica società neroverde che oggi cura il settore giovanile rugbistico dall’under 6 all’under 14, e messi anche a disposizione per le formazioni Under 16, Under 18 e Seniores dell’Aquila Rugby Asd.

“In un momento di grave crisi sanitaria, con forti conseguenze economiche per molti, ci hanno donato mezzi essenziali per far ripartire in sicurezza i nostri ragazzi. Ogni atleta infatti avrà un pallone per scongiurare il rischio contagio” – hanno spiegato dalla Polisportiva L’Aquila Rugby entusiasti dell’iniziativa – “la speranza è che i nostri giovani atleti possano ritrovarsi al più presto nei nostri impianti sportivi di Centi Colella per praticare, seppur in maniera ridotta lo sport che amano”.

I placcaggi sono al momento lontani, ma il sostegno del rugby non passa mai di moda, anche in un clima pandemico.

La consegna dei palloni è avvenuta nella sala che ospita il Museo del Rugby con il rappresentante della Vis Group srl, Massimo Lombardo, che ha incontrato il giocatore neroverde Alessandro Pattuglia e il presidente dell’Aquila Rugby Asd Paolo Mariani. “La nostra azienda oltre a occuparsi di efficientamento energetico, eco bonus, energie rinnovabili vuole esprimere la propria vicinanza con un gesto concreto alla Polisportiva L’Aquila Rugby, realtà sportiva dalla storia importante che si occupa della formazione dei giovani, risorse per la società del futuro, e ai giocatori dell’Aquila Rugby”.

