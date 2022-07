L’AQUILA RUGBY UNDER 17, LIRIS: “CON VITTORIA CAMPIONATO REGIONALE, AVANTI STORIA GLORIOSA”

L’AQUILA – La vittoria del campionato regionale di categoria che ha consentito di affrontare il campionato Elite. Poi a Bologna, qualche giorno fa, il terzo posto ad un prestigioso torneo di rugby a 7, e prima ancora la vittoria l Memorial “Lorenzo Sebastiani” allo stadio “Tommaso Fattori” in finale contro le Fiamme Oro.

L’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, ha ricevuto stamattina nella sede della Giunta di Palazzo Silone, all’Aquila, la squadra dell’Aquila rugby Under 17 reduce da una serie di successi.

Hanno partecipato anche i giocatori Simone Del Vecchio e Riccardo Ioannucci, che sono stati convocati per il raduno nazionale Under 18 che si è svolto a Parma dal 24 al 30 giugno, ai quali è stato consegnato un riconoscimento da parte della Regione.

Presenti alla cerimonia Carla Ianni, presidente dell’Aquila Rugby, Amedeo Tirabassi, allenatore, Leonardo Mancini, capitano, e Nicolò Domenico, preparatore atletico.

Parole di elogio sono state espresse dall’assessore Liris: “Rivolgo i miei complimenti a questo sodalizio che ha l’onore e l’onere di portare avanti una storia gloriosa come quella della palla ovale e dei colori neroverdi, che per la città hanno rappresentato molto non solo sotto il profilo sportivo, ma anche e soprattutto sociale. Le giovanili sono il vivaio degli atleti e il lavoro di formazione di nuovi campioni è encomiabile, è giusto che abbia il giusto riconoscimento da parte delle istituzioni”.