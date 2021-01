L’AQUILA RUGBY: RIPARTONO ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE IN VISTA ALLENAMENTI A FEBBRAIO

L’AQUILA – Finalmente ripartono le attività della Propaganda, settore giovanile della pentascudettata L’Aquila Rugby Asd dall’under 6 all’under 14, fermate causa covid.

La società ha indetto due giornate, in particolare le domeniche del 24 e 31 gennaio 2021, per far ritrovare bambini e ragazzi in vista della ripresa ufficiale degli allenamenti fissata ad oggi nel mese di febbraio.

Nelle domeniche stabilite le attività si svolgeranno in base ai protocolli vigenti e sarà dato spazio alle attività individuali e al rispetto in sicurezza di igiene e distanziamento sociale.

C’è spazio anche per chi volesse avvicinarsi alla nostra società sportiva incuriosito dalla pratica del rugby e dalla cultura della palla ovale.

L’appuntamento è per domenica 24 gennaio dalle ore 11,30 alle ore 12,30 nell’impianto di Centi Colella.

“L’intento è quello di far tornare al campo i nostri bambini che stanno soffrendo molto la lontananza dal campo e dai compagni – ha spiegato il direttore neroverde Ugo Andreassi – l’invito è a tornare al campo in sicurezza per vivere qualche ora di serenità, divertirsi giocando ‘insieme’ … con qualche nuovo amico”.

