L’AQUILA – Ennesimo incidente in via Piccinini a L’Aquila, a causa delle rotaie della metropolitana di superfice mai realizzata, e che sono in lenta fase di smantellamento.

Un giovane è caduto con il motorino a causa delle ruote che si sono incastrate nella rotaia, una dinamica che si è più volte ripetuta. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dell’Aquila, in condizioni per fortuna non preoccupanti.