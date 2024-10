L’AQUILA: SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE DUE EVENTI PER GLI AMANTI DELLE AUTO STORICHE

L’AQUILA – Sabato 12 e domenica 13 ottobre, all’Aquila, spazio a due eventi per gli amanti delle auto storiche organizzati dalla associazione “Ruote d’Epoca aquilane”, in collaborazione con Aci L’Aquila ed Aci storico e con il patrocinio di Comune dell’Aquila, Comune di San Demetrio e Comune di Barisciano.

Si parte sabato 12 con la settima edizione della Coppa Città dell’Aquila, Memorial “Gildo De Rubeis”, per poi passare, domenica 13, alla trentaquattresima edizione della Coppa del Gran Sasso d’Italia.

Per entrambi gli eventi, sono previsti dei giri panoramici della città e prove di abilità tecnica, in un tragitto che coprirà non soltanto il capoluogo di regione, ma anche diversi luoghi suggestivi del territorio come Montecristo, San Demetrio e Barisciano.

L’appuntamento, come da programma, è alle ore 15 di sabato 12 ottobre, ed alle ore 9 di domenica 13 ottobre, in entrambe le occasioni a Largo Pischedda, a San Bernardino.

La kermesse si chiuderà domenica 13 con una esibizione musicale dello storico Trio 99 dell’Aquila.

Per info ed iscrizioni:

pagina Instagram all’indirizzo internet Ruote_depoca_aquilane_