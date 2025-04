L’AQUILA: SABATO 5 LABORATORO DI COLDIRETTI SU COME PREPARARE GLI ARROSTICINI FATTI IN CASA

L’AQUILA – Come preparare gli arrosticini fatti in casa, scoprirne i segreti e capirne la tradizione. Sarà un laboratorio davvero speciale quello che sabato 5 aprile si svolgerà nel Mercato di Campagna Amica dell’Aquila, situato in viale della Croce Rossa 169.

Dalle ore 10.00 fino a mezzogiorno, nel mercato a chilometro zero, grandi e piccini si cimenteranno nella preparazione dei tradizionali “spiedini” di carne ovina che poi verranno cotti nelle tipiche canalette e degustati con i clienti del mercato.

“Un appuntamento con la tipicità che, nell’ambito del calendario degli eventi del nuovo mercato, servirà a sensibilizzare sul consumo di prodotti sani e genuini ma anche su argomenti più squisitamente sindacali come la battaglia per l’arrosticino abruzzese DOP – dice Alfonso Raffaele, presidente di Coldiretti L’Aquila – Questo primo evento sarà promosso con il supporto dell’azienda agricola di Campotosto La Mascionara che, per l’occasione, racconterà la storia dell’arrosticino, le tecniche di produzione e le modalità di preparazione previste dalla tradizione abruzzese”.