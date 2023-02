L’AQUILA: SABATO A CASAPOUND CONFERENZA SU GIOVANNI GENTILE

L’AQUILA – Prosegue il calendario degli eventi culturali organizzati dalla sezione aquilana di CasaPound Italia.

Sabato 25 febbraio, alle ore 17:30, si terrà presso la sede del movimento, in via Buccio di Ranallo 55, la presentazione della nuova collana del Primato Nazione “Gli Imperdonabili” e in particolare del numero di febbraio, dedicato alla figura di Giovanni Gentile.

Gentile è stato uno dei maggiori esponenti dell’idealismo italiano e il creatore della dottrina filosofica dell’attualismo. Come Ministro della Pubblica Istruzione fu artefice nel 1923 di una fondamentale e duratura riforma della scuola. Estensore del Manifesto degli intellettuali fascisti, fu tra l’altro direttore scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (Treccani) – per cui scrisse, insieme a Mussolini, la voce sulla dottrina del Fascismo – e direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Dopo la sua uccisione nel 1944 ad opera di un commando partigiano, il pensiero e l’opera del filosofo siciliano sono stati per lungo tempo oscurati, tanto che oggi Giovanni Gentile risulta per molti un illustre sconosciuto. A questa esigenza di divulgazione risponde il libro che sarà presentato sabato dall’autore Valerio Benedetti, caporedattore del “Primato Nazionale”, il quale descriverà dunque la figura di un pensatore cardine della modernità, che ha segretamente dialogato con i più grandi di sempre, spesso anticipandoli e superandoli. Per citare l’introduzione al volume di Adriano Scianca, “avevamo in casa un pilastro del pensiero europeo, ma abbiamo preferito ucciderlo: prima fisicamente, poi con l’oblio e la banalizzazione. Eppure, egli è sempre lì.”

L’appuntamento, aperto a tutti coloro che intenderanno partecipare, è dunque per sabato 25 febbraio a partire dalle 17:30 in via Buccio di Ranallo n. 55.