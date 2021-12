L’AQUILA, SABATO A CASAPOUND LA PRESENTAZIONE DI “FIGLIO DEL SOLE” CON SERGIO PESSOT

L’AQUILA – Si svolgerà sabato 4 dicembre alle 18, nella sede aquilana di CasaPound Italia sita in via Buccio di Ranalllo n. 55, la presentazione del volume “Figlio del Sole. Una vita rivoluzionaria da Che Guevara a CasaPound” di Sergio Pessot, pubblicato da Altaforte Edizioni.

“Il libro – spiega Stefano Vecchioli, responsabile cittadino del movimento della tartaruga frecciata – è una testimonianza autobiografica in cui Pessot, classe 1931, racconta la sua vita vissuta all’insegna della fedeltà alla causa nazionalrivoluzionaria: dall’arruolamento adolescenziale nelle Fiamme Bianche della RSI al protagonismo nella guerriglia peronista in Sud America, dove fece la conoscenza di Ernesto Guevara, fino alla militanza nella corrente dei “Figli del Sole” missina e al suo recente avvicinamento a CasaPound, considerata la depositaria degli ideali di patria, rivoluzione e socialità da lui professati durante tutta la sua esistenza”.

“Sabato pomeriggio – conclude Vecchioli – potremo dunque ascoltare questa affascinante storia della viva voce dell’autore, che sarà tra i relatori dell’incontro per contagiare tutti gli ascoltatori, compresi i più giovani, con il suo entusiasmo e la volontà di continuare a impegnarsi in prima persona per le proprie ide