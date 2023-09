L’AQUILA: SABATO A PALAZZO NATELLIS CONVEGNO “LA FORZA GENTILE DELLE DONNE”

L’AQUILA – La presentazione del romanzo storico “Il Sogno di Federico – La spada del Re” e un convegno sono al centro dell’evento “La forza gentile delle donne” che si terrà sabato 2 settembre a partire dalle ore 18.00 presso Palazzo Natellis Lopardi con ingresso gratuito.

L’idea nasce da un duplice fronte: una conferenza del 2019 dal titolo “Aquilane, storie di donne forti e gentili” e dalla prima presentazione del libro pubblicato nel corso dell’estate del 2023. Questo doppio spunto fa da cornice all’evento ospitato in uno dei cortili più ricchi di iniziative culturali e vivaci del centro storico aquilano. Il focus è su una tematica molto attuale: parlare delle donne, non solo attraverso luminosi esempi di valore politico, culturale, artistico, religioso e sociale, ma anche mostrando come con il loro genio ed estro e la loro forza e determinazione, furono in grado da sole di influenzare la storia.

L’evento, moderato dalla giornalista Simona Malavolta, vedrà gli interventi dell’avvocato e psicologo Alessandra Lopardi, dell’avvocato e cultrice presso l’Università degli studi di Teramo Loredana Ginevra Ianni, dello scrittore e docente di storia Alessandro Ciuffetelli, della docente di storia dell’arte Matilde Mulè, accompagnati dalla recitazione dell’attrice Antonia Renzella e dalla musica della violinista Chiara Santucci.