L’AQUILA, SABATO A PALAZZO NATELLIS-LOPARDI CONFERENZA SUI MOTI DEL 1971

L’AQUILA – Si svolgerà sabato 21 agosto alle 18, nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo Natellis-Lopardi in Corso Vittorio Emanuele 112, la presentazione del libro di Alessandro Amorese “Rivolte. I fermenti nazionalpopolari da Avola a Reggio Calabria”.

“L’evento – spiega Claudia Pagliariccio di L’Aquila Sociale, che sarà tra i relatori dell’evento – costituirà l’occasione per tracciare un bilancio dei moti aquilani per il capoluogo del 1971 a cinquant’anni di distanza. Si tratta di un anniversario che la città ha sostanzialmente trascurato e che noi intendiamo invece ricordare, perché quegli eventi costituirono un’importante manifestazione dello spirito identitario cittadino e perché oggi più che mai è urgente rilanciare il dibattito sul ruolo e sulle prospettive dell’Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo.”

“Insieme all’autore del libro e al giornalista Angelo Liberatore – prosegue Pagliariccio – rievocheremo dunque i principali fatti di quelle giornate, inserendoli all’interno del più ampio contesto nazionale trattato dal volume, il quale dedica uno specifico capitolo ai moti aquilani con testimonianze dei protagonisti dell’epoca”.

“Invitiamo – conclude l’esponente di L’Aquila Sociale – tutti i cittadini aquilani a partecipare all’iniziativa, nella convinzione che lo «spirito del 1971» possa ancora rivelarsi utile per sostenere il rilancio della città in una fase cruciale della sua esistenza.”