L’AQUILA, SABATO A PALAZZO NATELLIS-LOPARDI PRESENTAZIONE DEL LIBRO A FUMETTI “1984”

L’AQUILA – “Un volume che costituisce un adattamento a fumetti, dall’angosciante potere evocativo, dell’omonimo romanzo di George Orwell”.

Si terrà sabato 20 agosto, alle 18, nella splendida cornice del cortile di Palazzo Natellis-Lopardi in Corso Vittorio Emanuele 112 all’Aquila, la presentazione della graphic novel “1984”, organizzata dall’associazione Piazza Fontesecco e inserita nel cartellone della 728ª Perdonanza Celestiniana.

“Uscito per la prima volta in Francia e recensito da quotidiani come Le Monde e Le Figaro, il libro è stato pubblicato nella sua versione italiana dall’editore Ferrogallico, impreziosito dalla prefazione di Stefano Zecchi”, spiega in una nota Marco Mancini, tra i relatori della conferenza.

“L’evento di sabato – prosegue il rappresentante di Piazza Fontesecco – costituirà l’occasione per aprire, proprio a partire dal volume, un dibattito sui rischi per la libertà dell’uomo e per il concetto stesso di verità nel contesto odierno, caratterizzato da un pensiero unico sempre più aggressivo e da una sempre maggiore tendenza al controllo, come emerso con tutta evidenza nella gestione del Covid-19.”

“Tutta la cittadinanza aquilana – conclude Mancini – è invitata a partecipare alla conferenza, che vedrà i saluti istituzionali del consigliere comunale Claudia Pagliariccio e la partecipazione del curatore del volume, Federico Goglio, in arte Sköll, il quale si esibirà, nello stesso luogo e a partire dalle ore 22, anche in un concerto acustico”.