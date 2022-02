L’AQUILA: SABATO GAZEBO DELLA LEGA PER TESSERAMENTO SUL CORSO VITTORIO EMANUELE

L’AQUILA -Sabato 12 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, la Lega allestisce un gazebo in Corso Vittorio Emanuele 48, per promuovere la campagna di tesseramento della Lega – Salvini Premier per l’anno 2022.

“Sarà un nuovo momento di incontro con tutti, dirigenti, sostenitori e militanti, dopo mesi forzati senza possibilità di contatti, per confrontarci insieme sulle scelte politiche nazionali, sui risultati raggiunti grazie all’incisività del Partito all’interno della coalizione di governo, su come affronteremo il post-pandemia e, ovviamente, sulle principali tematiche territoriali che la Lega”, si legge nella nota

“L’Aquila intende portare al tavolo della coalizione di centrodestra per le imminenti elezioni Comunali. Per raggiungere i nostri obiettivi, che partono dall’arginare gli effetti drammatici crisi energetica nazionale e arrivano, ad esempio, al terminare la ricostruzione in centro storico e nelle frazioni aquilane, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i nostri sostenitori”, conclude la nota.