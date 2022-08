L’AQUILA: SABATO LA “NOTTURNA PODISTICA”, PERCORSO COMPETITIVO DI 9 KM E UNA “CAMMINATA IN ROSA”

L’AQUILA – Di corsa, al calar della sera, tra i monumenti tornati a splendere del centro storico dell’Aquila. Promette bene la “Notturna podistica” in programma sabato prossimo, 6 agosto, organizzata dall’Asd Atletica Vomano e inserita nel ricco calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport 2022, a cui è abbinata una “Camminata in rosa” contro la violenza di genere.

Presentata stamattina nella sede municipale di Palazzo Fibbioni dal sindaco, Pierluigi Biondi, dall’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, dal presidente del comitato esecutivo della Città dello Sport Francesco Bizzarri, e da presidente e general manager dell’Atletica Vomano, rispettivamente Liliana D’Addazio e Gabriele Di Giuseppe, la manifestazione ha nel piazzale antistante la Basilica di Collemaggio il suo cuore pulsante, da cui si sviluppano il percorso competitivo di 9 chilometri fino al centro storico e ritorno e la non competitiva di 3 chilometri (Camminata in rosa).

La Notturna podistica dell’Aquila va ad aggiungersi al folto curriculum di manifestazioni nell’arco di un ventennio per il sodalizio del Teramano: Campionati Italiani a Pietracamela di corsa in montagna master, Finale B dei campionati interregionali su pista a Teramo, la Maratonina di Cologna Spiaggia e la Notturna di Roseto senza dimenticare un ricco palmares di titoli individuali e di società e tanti campioni di passaggio come il campione del mondo di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco e anche in gioventù il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

“Ci sono legami forti tra nostra società e L’Aquila”, ha detto Gabriele Di Giuseppe, “perché abbiamo svolto gare anche nel periodo del post terremoto per dare il nostro piccolissimo contributo. Questa manifestazione non ha solo un risvolto agonistico ma daremo spazio anche a una passeggiata non competitiva rivolta a famiglie e ai bambini dedicata alla lotta contro la violenza di genere visto che abbiamo al nostro fianco la Siap, ovvero il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia”.

La Notturna podistica è aperta a tutti i tesserati Fidal e di altri enti di promozione sportiva ed è valevole per il Corri-Master Fidal Abruzzo e per il Criterium Piceni & Pretuzi.

Il programma prevede il ritrovo a Collemaggio alle ore 17,00, alle ore 18,00 la Camminata in rosa, alle ore 20,00 la partenza della gara competitiva.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12,00 di venerdì 5 agosto sul sito www.corrimaster.com oppure all’indirizzo info@corrimaster.com.