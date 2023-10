L’AQUILA: SABATO MESSA IN SUFFRAGIO NELLA FRAZIONE DI ONNA PER MARIA TERESA LETTA EX PRESIDENTE CRI

L’AQUILA -Sabato 21 ottobre nella frazione aquilana di Onna sarà ricordata, con un messa in suffragio, la professoressa Maria Teresa Letta deceduta un anno fa a 84 anni.

La professoressa Letta (è stata docente di lingue straniere nei Licei di Avezzano), dopo il sisma del 2009 in qualità di presidente-commissaria per l’Abruzzo della Croce Rossa contribuì in maniera decisiva alla realizzazione del villaggio provvisorio di Onna mettendo a disposizione i fondi necessari raccolti dalla Croce Rossa in tutto il mondo. Le “casette” furono poi realizzate nell’estate del 2009 dalle imprese del Trentino e consegnate dall’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a metà settembre dello stesso anno, 5 mesi dopo il terremoto. In quelle casette ancora oggi vive la gran parte degli onnesi.

Saranno presenti alla cerimonia commemorativa il fratello di Maria Teresa, Gianni, altro protagonista (da sottosegretario alla presidenza del Consiglio) del post sisma aquilano e il figlio sacerdote, don Gianni Di Loreto, che celebrerà la messa, alle 16,30, nella chiesa di San Pietro apostolo, ricostruita dopo il terremoto col contributo della Germania che intervenne a memoria della strage nazista dell’11 giugno 1944.

Al termine della messa, alle 17,30, a Casa Onna ci sarà un ricordo di Maria Teresa Letta _ alla presenza di Gianni Letta _ da parte chi l’ha conosciuta e ne ha apprezzato le doti professionali e umane. Previsti i saluti delle autorità istituzionali. La giornata è organizzata da Onna Onlus,. Pro loco, Centro anziani, Congregazione e Parrocchia.