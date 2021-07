L’AQUILA, SABATO PRESENTAZIONE DI “SOVRANISMO” A PALAZZO FIBBIONI

L’AQUILA – “Una visione del mondo alternativa, identitaria e al tempo stesso sociale, che possa fornire un orientamento culturale alle forze politiche sovraniste, fondandosi su concetti come patria, popolo, indipendenza, lavoro e giustizia sociale”.

Verrà presentato sabato 10 luglio alle 17, nella Sala “Cesare Rivera” della sede comunale di Palazzo Fibbioni, il libro “Sovranismo. La grande sfida del nostro tempo”, recentemente pubblicato da Altaforte Edizioni ed opera del romano Valerio Benedetti, dottore di ricerca in Storia e caporedattore del “Primato Nazionale”.

“L’evento – spiega Stefano Vecchioli dell’associazione “Piazza Fontesecco” – vedrà la presenza dell’autore e rientra in un più ampio cartellone culturale estivo predisposto a cura della nostra comunità militante, che sarà reso interamente noto nei prossimi giorni. Benedetti dimostra nel volume come, nonostante l’apparente crisi delle sue manifestazioni più superficiali, il sovranismo sia in realtà una categoria politologica in grado di reggere il confronto con il globalismo, inteso come frutto di un incesto liberal-marxista che vorrebbe imporre all’intero Occidente una dittatura del pensiero unico fatta di cancel culture, neoliberalismo e ideologia gender.”

“Il libro – prosegue Vecchioli – tratteggia invece le coordinate di una visione del mondo alternativa, identitaria e al tempo stesso sociale, che possa fornire un orientamento culturale alle forze politiche sovraniste, fondandosi su concetti come patria, popolo, indipendenza, lavoro e giustizia sociale. L’appello dell’autore è rivolto a tutti coloro che amano l’Italia e va ben oltre gli usurati schemi di destra e sinistra”.

“Di questo e tanto altro – conclude l’esponente di Piazza Fontesecco – si discuterà durante la presentazione di sabato, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.”