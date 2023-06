L’AQUILA: SABATO PRESENTAZIONE DI UN LIBRO SU MARGHERITA D’AUSTRIA A CURA DI ADA D’ALESSANDRO

L’AQUILA – Sabato 17 giugno 2023, ore 10, nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni a L’Aquila si terrà la presentazione del libro per ragazze e ragazzi “Mi chiamo Margherita” a cura di Ada D’Alessandro (edizioni Palumbi 2023).

Si tratta del secondo volume di una collana di genere intitolata: “Ti racconto una donna” ideata e finanziata dal Rotary Club L’Aquila per far conoscere le figure femminili che lasciarono un segno indelebile non solo nella città dell’Aquila ma anche nella cultura del tempo in cui vissero.

Il primo numero era infatti incentrato su Laudomia Bonanni (Palumbi 2021) mentre questa seconda opera, fortemente voluta dal Presidente del Rotary L’Aquila Patrizia Masciovecchio, è dedicata alla figura di Margherita d’Austria. Figlia naturale di Carlo V, vedova giovanissima del primo marito, sposa di un uomo che non amava, essa rappresenta ancora oggi per le giovani generazioni un esempio di come, con la tenacia, si possano ribaltare destini sfavorevoli.

Non è dunque un caso che il suo motto Nec me mea cura fefellit (“Né la mia sollecitudine -a governare- mi ha ingannato”) esprima la sua forza di volontà che, unita a un’intelligenza acuta, le permise di divenire governatrice degli Abruzzi nonché salvaguardare i domini paterni ed accrescere quelli del secondo marito Ottavio Farnese. Il racconto della sua vita, frutto di una lunga ricerca documentaria, restituisce alle giovani lettrici e ai lettori, l’immagine di una donna davvero straordinaria sia per l’epoca in cui visse che ai giorni nostri.

Margherita era infatti in grado di parlare quattro lingue, viaggiò continuamente, seppe circondarsi di personalità brillanti che stimolavano la sua sete di conoscenza. Colta, raffinata, sin da giovanissima rivelò doti di equilibrio e saggezza che le permisero di gestire le complesse situazioni politiche del Cinquecento.

Le tappe salienti di un’esistenza ricca di sfide sono ripercorse in brevi capitoli intervallati da approfondimenti storici. È un libro per ragazze e ragazzi che però sicuramente saprà affascinare anche il lettore adulto che desidera conoscere questa carismatica figura storica. La presentazione si aprirà con i saluti del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di Ersilia Lancia (Assessore Turismo e Pari opportunità Comune dell’Aquila).

A seguire interverranno Ester Di Cino (Dirigente del Servizio Beni e attività culturali della Regione Abruzzo) Alessandra Lucantonio (Responsabile Biblioteca regionale “S. Tommasi”), Patrizia Masciovecchio (Presidente Rotary Club L’Aquila), Walter Capezzali (Deputato Storia Patria), Antonio Di Stefano (già Soprintendente ai beni artistici e culturali), e Marta Vittorini (Direttrice archivio di Stato L’Aquila). Al termine della presentazione, l’autrice Ada d’Alessandro condurrà una visita guidata che ricalca un itinerario nei luoghi cittadini legati a Margherita d’Austria presente nel libro da lei curato.