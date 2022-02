L’AQUILA, SABATO PRESIDIO DI CASAPOUND IN RICORDO DEI MARTIRI DELLE FOIBE

L’AQUILA – “Anche quest’anno ricorderemo il sacrificio di migliaia di Italiani che, vittime dell’odio dei partigiani jugoslavi e comunisti di Tito, furono trucidati e infoibati sul confine orientale tra il 1943 e il 1945, così come delle centinaia di migliaia di esuli giuliano-dalmati costretti ad abbandonare le loro terre al termine del secondo conflitto mondiale”.

Si svolgerà sabato 12 febbraio alle ore 17:30 alla Villa Comunale dell’Aquila il presidio statico organizzato da CasaPound Italia per commemorare i martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

“Si tratta di una pagina di storia che per troppo tempo la cultura ufficiale ha tenuto nascosta e il cui ricordo è tanto più necessario alla luce dei tentativi di minimizzare o addirittura giustificare l’accaduto”.

“Questi squallidi tentativi – prosegue il comunicato della tartaruga frecciata – continuano ad avere luogo anche nella nostra città, come dimostrano le patetiche polemiche scatenate, oltretutto tirando indebitamente in ballo il nostro movimento, dall’Anpi e da Stefania Pezzopane addirittura contro la commemorazione istituzionale promossa dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila. A queste miserabili provocazioni reagiremo sempre con la massima decisione, a cominciare da domani, quando ci ritroveremo alle 17:30 alla Villa Comunale per un presidio statico in ricordo degli Italiani massacrati da quei partigiani titini di cui gli odierni antifascisti rappresentano i degni epigoni.”

“Invitiamo pertanto tutti i cittadini aquilani – conclude la nota di CasaPound – a partecipare numerosi, per manifestare ancora una volta la propria vicinanza ai nostri fratelli giuliano-dalmati e per respingere al mittente le intollerabili manifestazioni di odio anti-italiano che qualcuno vorrebbe continuare ad alimentare”.