L’AQUILA, SABATO PROSSIMO LA “NOTTE BIANCA DEL COMMERCIO” TRA MUSICA, ARTE, SHOPPING E SPETTACOLI

L’AQUILA – Una lunga carrellata di eventi musicali, artistici ed enogastronomici accompagneranno sabato prossimo, 18 settembre, l’apertura straordinaria di negozi, chiese e cortili in occasione della “Notte bianca”, promossa dal Comune dell’Aquila per rivitalizzare le attività commerciali del centro storico dopo lo stop forzato causato dall’emergenza Covid. L’iniziativa è stata presentata oggi a palazzo Fibbioni dal vicesindaco e assessore con delega al Bilancio e al Commercio, Raffaele Daniele, e dall’art director Marcello Di Giacomo, presidente dell’associazione L’Aquila Young.

“Le vie del centro storico torneranno ad animarsi per l’ultimo weekend estivo, dopo lo straordinario successo dei grandi eventi che si sono svolti nei mesi scorsi. Dopo 15 anni, – dichiara il vicesindaco Daniele – torna all’Aquila anche la “Notte bianca”, dedicata all’apertura straordinaria degli esercizi commerciali, ma anche delle chiese, dei cortili, del polo museale dell’Università e del MAXXI, con concerti e spettacoli nelle principali piazze del centro storico”.

Il programma elaborato dall’art director Marcello Di Giacomo, con la partecipazione delle principali associazioni di categoria, prevede tantissime iniziative per tutte le età e per tutti i gusti: dagli spettacoli per bambini alla villa comunale alle 16.30, in collaborazione con Mamme per L’Aquila, al Gran Galà in scena a piazza Duomo, alle 23.30, con special guest Daddy di Amici, che chiuderà l’evento con un concerto. Ci sarà spazio anche per momenti di comicità con Vincenzo Olivieri, che sarà presente all’Emiciclo alle 21.30. Inoltre, il museo del Maxxi sarà aperto fino a mezzanotte, così come quello universitario a palazzo Camponeschi, mentre al parco del Castello saranno presenti gli stand enogastronomici dello Street food.

“Mi sembra giusto chiudere così l’estate aquilana, che è andata alla grande per presenze turistiche e ha avuto anche buoni numeri per il commercio, con una bella serata all’insegna della ripartenza e del divertimento, sempre tenendo alta l’attenzione e il rispetto delle misure di contrasto al Covid. Rivolgo, pertanto, un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti di questa maratona, frutto di un grande sforzo corale: dagli esercenti che hanno scelto di partecipare all’apertura notturna, alle associazioni di categoria e alle istituzioni che hanno aderito al programma. Voglio ringraziare anche gli assessorati al Turismo, alla Mobilità e alle Opere pubbliche per il supporto alle iniziative” conclude il vicesindaco Daniele.