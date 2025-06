L’AQUILA: SALESIANI IN FESTA PER LA VISITA DI DON CIARAPICA PER 10 ANNI DIRETTORE DELL’ORATORIO

L’AQUILA – Giorni di festa per la grande famiglia salesiana dell’Aquila. E’ tornato nel capoluogo abruzzese Don Nicola Ciarapica, che, dal 1976 fino al 1986, quale direttore dell’oratorio salesiano, ha ‘allevato’ centinaia di giovani nello spirito di Don

, lasciando nell’intera città un ricordo indelebile per la bontà delle sue azioni, per la sua affabilità, per la sua dedizione alla crescita sana di tantissime ragazze e tantissimi ragazzi.

Missionario dal 1989 in Africa (prima in Nigeria, poi in Liberia e attualmente in Ghana, dove è incalcolabile il numero dei giovani che crescono in modo sano grazie al suo operato), Don Nicola celebrerà una messa domani, domenica 22 giugno, alle 11, all’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in viale Don Bosco.