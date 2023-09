L’AQUILA: SALMA MESSINA DENARO PARTITA PER CASTELVETRANO, VIAGGIO DI 11 ORE. VIDEO

L’AQUILA – La salma di Matteo Messina Denaro è partita poco fa alla volta di Castelvetrano dall’ospedale dell’Aquila.

Il carro funebre raggiungerà via terra Castelvetrano con la scorta del Gom. Un viaggio di oltre 11 ore che dovrebbe concludersi prima dell’alba.

Matteo Messina Denaro ha vissuto gli ultimi giorni della sua esistenza sotto profonda sedazione, con i medici che via via hanno allentato le cure per la terapia del dolore, così come il boss stesso aveva chiesto nel suo testamento biologico.

Il ricovero in ospedale si era reso necessario prima per complicanze di natura urologica e poi per un intervento necessario a curare una occlusione intestinale. A seguito di questa ultima operazione era stato trasferito per molti giorni nel reparto di Terapia intensiva, prima dello

spostamento finale in quello riservato ai detenuti, in un’ala dell’ospedale sorvegliata giorno e notte da decine e decine di agenti delle forze dell’ordine.

All’Aquila l’ex capo di Cosa Nostra era arrivato il 17 gennaio scorso, subito dopo l’arresto nella clinica “La Maddalena” di Palermo. Nel carcere delle Costarelle, in zona Preturo, Messina Denaro era stato rinchiuso in regime di 41 bis, ma contestualmente era stata allestita una

cella-ambulatorio per sottoporlo alle infusioni di chemioterapia, sotto controllo medico e infermieristico. Quando le sue condizioni sono peggiorate è stato trasferito in ospedale.

Negli interrogatori in carcere, davanti al procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e all’aggiunto Paolo Guido, ha risposto sempre in modo sferzante alle domande sulla sua latitanza e sull’appartenenza a Cosa Nostra, negando i gravissimi addebiti che gli sono stati mossi.