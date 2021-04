L’AQUILA: SALUTE E BENESSERE DELLA PERSONA, PRENDE FORMA NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE A SAN FRANCESCO

L’AQUILA – Un nuovo centro polifunzionale e ludico, sportivo, ricreativo nascerà all’Aquila tra la fine del 2021 e la primavera del 2022.

Una struttura di circa 500 metri quadrati, con circa 1.500 metri quadrati di parcheggio a disposizione, è in via di costruzione in via Marconi, zona San Francesco, a pochi metri dall’incrocio con via Francesco Paolo Tosti, accanto al centro Carglass.

Il centro ospiterà attività per la salute ed il benessere della persona, con annesso bar e aree all’aperto. A costruire la struttura totalmente antisismica, ideata dallo Studio De Simone dell’Aquila, è l’aquilana Sv Edil, che prevede di terminare i lavori entro questo autunno, o al massimo entro la primavera del prossimo anno.

Si tratta di una vera e propria novità per questa zona del capoluogo d’Abruzzo, una delle più popolose, che dista pochi minuti dal centro storico.

“Ho deciso, per la verità con un po’ di timore, di investire molto sulla qualità architettonica ed edilizia, senza attingere a nessuna forma di finanziamento pubblico. Mi auguro che l’utenza e i cittadini possano apprezzare questo grande e rischioso sacrificio”, spiega il proprietario della struttura, l’imprenditore aquilano Fabrizio De Simone.

Una volta che il cantiere sarà in una fase più avanzata saranno rivelate alcune delle caratteristiche uniche ed innovative della struttura”, conclude. (r.s.)