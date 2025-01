L’AQUILA: “SALUTE E LONGEVITA'”, CONVEGNO CON ESPERTI E DIBATTITO AL PALAZZETTO DEI NOBILI

L’AQUILA – “Un incontro volto a offrire una maggiore conoscenza delle diverse visioni tra Oriente e Occidente, per evidenziare l’importanza del rispetto della natura umana e della prevenzione per il benessere e la tutela della salute”.

Domani, sabato 18 gennaio, presso la sala Sala Lignea del Palazzetto dei Nobili, in via della Dogana Vecchia 29, all’Aquila, si terrà il convegno dal titolo “Salute e longevità. Conoscere le risorse del proprio corpo per vivere più a lungo”.

L’evento è promosso ed organizzato dall’Associazione Onlus “Cittadini per i Cittadini,” quale importante occasione di dibattito e confronto sulle tematiche della salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività.

Interverranno esperti in ambito medico e socio pedagogico, tra i quali la dottoressa Maria Fioravanti, medico chirurgo, specialista in Medicina del Lavoro, e il professor Remo Periginelli, pedagogista, educatore socio pedagogico in Scienze delle religioni e maestro di Arti Marziali.

L’intervento dei relatori sarà arricchito da uno spazio di dibattito, che permetterà ai partecipanti di sviluppare e approfondire ulteriormente le tematiche trattate attraverso le domande e lo scambio di esperienze.

Ingresso libero. Per info e prenotazioni +39 329 567 2658